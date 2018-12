Operação no Afeganistão foi um grave erro, afirma ex-embaixador americano

Segundo o ex-embaixador dos EUA no Uzbequistão, John Herbst, a operação dos EUA no Afeganistão foi um erro e, além disso, não conseguiu solucionar os problemas.

Herbst foi embaixador dos EUA no Uzbequistão entre 2000 e 2003 e esteve envolvido na preparação da operação de entrada das tropas americanas no Afeganistão, durante a presidência de George W. Bush, escreve a Sputnik.

John diz que talvez seja o momento de os EUA deixarem o país, tal como deixaram a Síria. O comentário surgiu depois de o Wall Street Journal relatar que os EUA estariam considerando a ideia de reduzir as suas tropas no Afeganistão dentro de algumas semanas.

“Eu acredito que a política de George W. Bush foi terrível. A guerra do Iraque foi definitivamente terrível, bem como a maneira como ele realizou a operação no Afeganistão, um erro muito grave […]”, declarou Herbst.

Ele enfatiza que a missão dos EUA não obteve sucesso e, por isso, a decisão de retirar as tropas do país talvez seja a mais sábia. Assim, ele apoia da decisão do presidente americano, Trump. Herbst acredita que a questão é saber se será possível atingir metas tangíveis nesses países.

ssim como na Síria, os EUA acreditaram que seria possível modificar a situação. Entretanto, isso não foi possível e o ex-presidente Barack Obama entendeu essa situação e não entrou no território sírio, o que gerou controvérsias sobre sua política.

O maior erro de Obama ocorreu na Líbia, por isso, ele não queria repetir o mesmo erro na Síria, segundo o ex-embaixador, que observou que Obama não sentiu-se suficientemente forte politicamente para abandonar os locais dos conflitos.

Ele referiu que os militares norte-americanos estão realizando operações contra os talibãs no Afeganistão desde 2001, sendo essa a operação mais longa da história. Atualmente, há mais de 14 mil militares norte-americanos na região.