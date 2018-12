“Operação militar” para recolher o poder bélico da Força Especial de Patrice

O Ministro da Defesa e Ordem Interna declarou no parlamento que desde segunda – feira, 17 de Dezembro, que está em marcha uma operação militar no território nacional, para recolha do armamento de guerra, que pertencia à força especial criada pelo ex-Primeiro Ministro, e que foi treinada e equipada por oficiais militares do Ruanda.

«Demos início na segunda feira a uma operação, designada “São Tomé Poderoso”. Recolhemos as armas. São 90 homens especiais que foram preparados, e mais outros 90. Todos estavam sob mando directo do anterior Primeiro Ministro. Das armas pesadas que recolhemos, vou dar um exemplo… são 20 PKM, foram todas entregues as forças armadas. E estão a faltar mais, faltam os RPG7, ….e nós vamos procurar essas armas…», afirmou o ministro da defesa e ordem interna.

Fontes militares explicaram ao Téla Nón que PKM, é uma metralhadora pesada suportada por um tripé, e uma cinta de munições, cuja rajada implica o disparo de dezenas de munições, por segundo.

Já o RPG7, é uma espécie de lança míssil portátil, com capacidade de destruir carros blindados, e fortificações de betão.

Um potente arsenal bélico, que o Ruanda equipou a força especial do ex-Primeiro Ministro, e que agora está a ser recolhido pelas forças armadas de São Tomé e Príncipe, no âmbito da operação “ São Tomé Poderoso”.