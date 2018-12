Oitava jornada arranca sábado sem “clássico dos clássicos”

Com o adiamento sine-die do clássico do futebol nacional, a oitava jornada do Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão (GirabolaZap2018/19) começa a ser disputada este sábado, com destaque para o desafio entre o Kabuscorp do Palanca e o Recreativo do Libolo.

Sem o 1º de Agosto e Petro de Luanda, adiado por envolvimento dos tricolores nas Afrotaças, palanquinos e libolenses vão despertar as atenções dos aficcionados da modalidade, em jogo marcado para as 18 horas, no estádio dos Coqueiros.

O Kabuscorp ocupa a terceira posição, com 11 pontos, e vem moralizado de um triunfo frente ao Progresso do Sambizanga de 2-1. Em caso de vitória, poderá isolar-se na segunda posição, ultrapassando o Petro de Luanda (11 pontos), que hoje apurou-se para a última eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação, fruto da vitória sobre o AS Nyuki da RDC, por 1-0.

Já o Libolo ainda procura identidade no campeonato, onde ocupa a modesta 12ª posição, com sete pontos, não fazendo jus à sua condição de candidato ao título. Na ronda passada empatou em casa a zero com o tricampeão nacional e líder 1º de Agosto (15 pontos).

Outro encontro também de realce vai opor o Interclube ao Progresso do Sambizanga, no derby da capital marcado igualmente para sábado, às 15h30, no 22 de Junho.

Os polícias também perderam na jornada passada, no terreno da Académica do Lobito, por 0-1.

Os sambilas estão na sétima posição, com 10 pontos, mais um que a turma afecta ao Ministério do Interior, em oitavo.

Programa de jogos

Dia 22 (sábado)

Sagrada Esperança-Sporting de Cabinda, 15h, Dundo

FC Bravos do Maquis-Saurimo FC, 15h, Mundunduleno

Interclube-Progresso do Sambizanga, 15h30, 22 de Junho

Desportivo da Huíla-Académica do Lobito, 15h30, Ferrovia

Kabuscorp do Palanca-Recreativo do Libolo, 18h, Coqueiros

Dia 23 (domingo)

ASA-Santa Rita de Cássia, 15h, Coqueiros

Recreativo da Caála-Cuando Cubango FC, 15h, Mártires da Kanhala

Fica adiado sine-die o jogo entre 1º de Agosto e Petro de Luanda.