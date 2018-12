Lexus dos deputados custaram o dobro do valor do mercado

Comparação dos preços inscritos no relatório e contas da Assembleia Nacional com dados fornecidos por stands de Luanda apontam para “sobrefacturação”. Empresa contratada para importação dos Lexus vendeu carros a 217 mil USD quando o valor de mercado de cada viatura estava abaixo dos 100 mil USD.

De acordo com o Expansão, as viaturas protocolares adquiridas pela Assembleia Nacional (AN) custaram mais do dobro do valor de mercado, apurou o Expansão através do cruzamento da despesa oficial com um levantamento de preços no mercado automóvel de Luanda.

Segundo o Relatório de Execução Orçamental Financeira e Conta da AN referente ao exercício de 2017, a que o Expansão teve acesso, foram comprados 101 Lexus do modelo ES-350, ao preço de 35.943.858,48 Kz cada, e 10 do modelo LS 460L, a 48.186.446,67 Kz a unidade. À taxa de câmbio da data de aquisição estamos a falar de cerca de 217 mil USD e 290 mil USD, respectivamente.

Apenas foram contemplados com carros os deputados estreantes com o argumento que não havia orçamento para todos.

O Relatório de Execução Orçamental Financeira e Conta da Assembleia Nacional regista um gasto total com as viaturas de 4,7 mil milhões Kz, equivalentes a 28,2 milhões USD, ao câmbio de 2017.