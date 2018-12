Jay Z é o músico mais rico dos Estados Unidos – Forbes

Rapper é o quinto da lista de celebridades que começa com o cineasta George Lucas, 74, criador de saga Star Wars

O rapper Jay Z é o músico mais rico da América, segundo a revista Forbes. Ele é o quinto da lista de celebridades que começa com o cineasta George Lucas, 74, criador de saga Star Wars. Sua fortuna de USD 900 milhões empata com a empresária e socialite Kylie Jenner.

Em 2010, Jay Z havia dado uma entrevista à revista americana dizendo que é possível sim fazer dinheiro com música. “Quando você está no estúdio, você é um artista, você faz música. Quando você termina esse trabalho, você o coloca no mercado. Não acho que há algo errado nisso. Na verdade, não há nada de errado nisso”, afirmou Jay Z.

Segundo a revista, a fortuna do rapper cresceu no último ano por ter participação em diversas companhias, como a gigante do entretenimento Roc Nation, o serviço de streaming de música Tidal e as empresas de bebidas Armand de Brignac e D’Ussé.

Jay Z ainda amplia sua fortuna em parceria com a mulher. Neste ano, ele e Beyoncé, 37, que formam a dupla The Carters, embolsaram USD 253,5 milhões, segundo a revista americana Billboard.