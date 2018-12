Escola de Artilharia forma mais de três mil militares

A Escola Militar de Artilharia Terrestre e Defesa Antiaérea, em Ndalatando, Cuanza-Norte, formou, desde a sua fundação, em 2009, 2.900 militares em Artilharia e Defesa Antiaérea e 300 da Marinha de Guerra, apurou o Jornal de Angola.

A informação foi prestada pelo comandante da referida Escola Militar, coronel Jaime Ângelo Cavua, por ocasião das celebrações do 27º aniversário da criação do Exército.

Segundo Jaime Ângelo Cavua, os efectivos são capacitados sobre o regulamento e disciplina militar, artilharia terrestre e defesa anti-aérea, topografia, saúde pública, protecção ambiental, ética e deontologia, entre outras matérias académicas num período lectivo de 12 semanas.

A Escola Militar de Artilharia Terrestre e Defesa Anti-aérea tem mais de seis salas de aula, com capacidade para 30 alunos cada.

O comandante da Região Militar Leste, tenente general Serafim Kiteculo, assegurou que as acções de desminagem, reconstrução de pontes e estradas e assistência em situações de calamidade vão continuar a merecer maior atenção das Forças Armadas, sempre que forem chamadas.

Serafim Kiteculo afirmou que o Exército, por ser o principal ramo das FAA, deve obediência aos órgãos de soberania, para a defesa terrestre da nação.

O general que destacou o percurso e as vitórias alcançadas desde a criação do Exército, sublinhou que este ramo das Forças Armadas tem sabido garantir a defesa da Independência Nacional e integridade territorial.

Serafim Kiteculo exortou aos efectivos a aumentar o nível académico e cultural para melhor responder às exigências que as novas tecnologias impõem.