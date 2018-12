Dotação orçamental para Agricultura vai quintuplicar em 2019

O Presidente da República, João Lourenço, afirmou hoje, em Luanda, que o Estado vai continuar a apoiar a agricultura familiar, daí ter quintuplicado a dotação orçamental para o sector no Orçamento Geral do Estado para o próximo, passando dos actuais 0,3 por cento para 1,6 por cento em 2019.

De acordo com o Presidente da República, que falava em entrevista colectiva, o aumento dessas verbas no orçamento destina-se a apoiar os programas da agricultura familiar e a procurar melhorar, deste modo, as condições sociais destes cidadãos.

João Lourenço deixou claro que o aumento do valor para o sector agrícola ainda não é suficiente, mas relativamente melhor comparado ao alocado no orçamento anterior.

Clarificou tratar-se, apenas, de um orçamento destinado a apoiar os camponeses, uma vez que os fazendeiros têm a banca ao dispor, desde que demonstrem capacidade de reembolso.

Para o exercício de 2019, o orçamento para Agricultura, aprovado a 14 deste mês pelo Parlamento Angolano, excluindo caça e pesca, será de 179 mil milhões, 47 milhões, 209 mil e 314 kwanzas (1,6%). No exercício (2018), o sector foi contemplado com apenas 29 mil milhões, 149 milhões, 338 mil e 969 kwanzas (0,30% do total da dotação orçamental).

O Presidente referiu que a melhoria dos indicadores económicos, como as taxas de inflação e de câmbio, estabilidade macroeconómica e crescimento económico, com base nas medidas e políticas que estão a ser adoptadas, permitirá melhorar as condições de vida dos cidadãos.

Uma dessas medidas, segundo João Lourenço, foi o início das negociações com o FMI, que culminou com um acordo para a assistência financeira no valor de 3,7 mil milhões de dólares, dos quais quase mil milhões já se encontram nas contas do Estado.