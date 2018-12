Dez confissões religiosas autorizadas a exercer actividades

Dez instituições religiosas sediadas na província de Benguela foram autorizadas a voltar a exercer as suas actividades de culto, por cumprirem com o plasmado na lei, informou hoje, quinta-feira, nesta cidade, o director local da Cultura, Cristóvão Kajibanga.

Segundo o responsável, que falava à Angop, a margem de um encontro como representantes de diversas confissões religiosas instaladas em Benguela, essas congregações foram encerradas em Novembro último, no âmbito da Operação Resgate, em cumprimento ao Decreto Executivo conjunto n.º 454/18, que extinguiu as plataformas ecuménicas em Angola.

Explicou que, por conformarem a sua actuação às exigências deste decreto, essas igrejas voltam a exercer as suas actividades.

“O Decreto Executivo Conjunto n.º 454/18 estabelece também os limites temporais para que todas as confissões religiosas que estivessem em situação irregular pudessem, junto do Instituto Nacional de Assuntos Religiosos (INAR) e órgãos de justiça, tratar do seu reconhecimento”, disse.

Adiantou que, das 1.106 igrejas não reconhecidas existentes no país, apenas 94 remeteram os seus processos nos parâmetros que a lei estabelece. Destas 94 confissões, Benguela conta apenas com 10 implantadas na circunscrição, destacou.

“Em face do cumprimento, elas não podem ter igual tratamento de quem não tenha dado nenhum passo nesse sentido”, frisou, adiantando os organismos afins continuam a registar novos pedidos de reconhecimento e de legalização do exercício da actividade religiosa, crença e de culto.

Segundo o responsável, durante a reunião foram passadas orientações para algumas instituições com deficiência de condições sanitárias adequadas, ventilação, estruturas, entre outras, para que no prazo de 15 dias possam terminar com as obras de melhorias, com vista a obtenção de maior harmonia ambiental para o exercício da actividade religiosa.

Referiu que, em 2019, o sector dará cumprimento aos instrutivos elaborados a luz do Decreto Executivo, que recomendam sanções aos prevaricadores que persistirem no exercício da actividade religiosa ilegal, em que a PGR instaurará processos crimes para que alguns líderes religiosos sejam responsabilizados e julgados, por desobediência da lei.

O director fez menção igualmente a existência de algumas confissões religiosas, como a Pentecostal Carisma, actualmente “Missão Internacional Carisma”, que, avaliando a sua condição da incapacidade de poder mobilizar 60 mil pessoas, estão a juntar-se a outras igrejas, facto permito por lei.

“Para esses casos, vamos também monitorizá-los, visando acompanhar a junção do património e do perfil para a elaboração do culto”, frisou.

Sobre as confissões religiosas reconhecidas oficialmente e que exercem actividades em condições precárias, apontou o caso de duas apenas, localizadas nos municípios de Benguela e do Cubal que, não obstante estarem legais e terem o reconhecimento público, trabalham em estruturas de chapas e não devem reabrir nessas condições.

Com efeito, disse que o seu sector prossegue com a sensibilização das comunidades para que entendam que o processo deve obedecer ao princípio da legalidade, informação e da colaboração.

Questionado sobre a rigorosidade na monitorização do processo, afirmou ser a materialização de uma directiva. “ Temos de ter a hombridade de ajudar no cumprimento dessa pretensão, cada um na sua missão, de forma a poder se ver o retorno de uma Angola harmoniosa”, enfatizou.

A Angop apurou que, antes da Operação Resgate, Benguela contava com 94 igrejas, sendo 37 não reconhecidas e 57 reconhecidas, tendo os órgãos afins encerrado 60 confissões religiosas, entre legais e na condição de irregulares nos últimos meses.

O Decreto Executivo Conjunto n.º 454/18, dos ministérios do Interior, da Administração do Território e Reforma do Estado, da Justiça e dos Direitos Humanos e da Cultura, revoga a Circular n.º 228/15, de 25 de Junho, do Ministro da Justiça, sobre as Plataformas Ecuménicas, e notifica os respectivos líderes sobre a extinção das mesmas.