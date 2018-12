Contas públicas. Portugal com excedente orçamental de 0,7% até setembro

Após um défice de 1,9% no primeiro semestre, as contas públicas passaram a terreno positivo.

O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) anunciou, esta sexta-feira, que as contas públicas passaram a um excedente de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) até ao final de setembro.

“No conjunto dos três primeiros trimestres de 2018, o saldo global das AP [Administrações Públicas] fixou-se em 1.111,2 milhões de euros, representando 0,7% do PIB (-3,2% em igual período do ano anterior)”, pode ler-se no relatório do INE.

No conjunto dos dois primeiros meses do ano, ou seja, até junho o défice em contas nacionais tinha-se situado em 1,9% do PIB, abaixo dos 6,1% registados no período homólogo.

O que pode penalizar as contas

Segundo a UTAO, para o quarto trimestre “são esperadas pressões descendentes sobre o saldo orçamental que não deverão, contudo, colocar em causa a obtenção de um saldo no conjunto dos quatro trimestres melhor do que o projetado pelo Ministério das Finanças”.

O Ministério das Finanças já alertou para a existência de fatores de pressão como o pagamento do subsídio de Natal em novembro ou a injeção no Novo Banco que poderão degradar o saldo orçamental até final do ano.

Um desses fatores é a despesa de 913 milhões de euros referente à injeção de capital no Novo Banco e mais 121 milhões de pagamentos aos lesados do BES. Estes valores não são considerados em contas públicas, mas sim em contabilidade nacional, ou seja, a do INE e a que interessa a Bruxelas.

Outro fator de pressão é o subsídio de Natal que foi pago aos funcionários públicos e aos pensionistas por inteiro em novembro e não em duodécimos, que se estima que venha a degradar o saldo em cerca de 2.980 milhões de euros, segundo as Finanças.