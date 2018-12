Comandante que matou colega a tiro no Talatona expulso da Polícia Nacional

O Comando Geral da Polícia Nacional (PN) expulsou da corporação o superintendente João Lourenço Neto, de 50 anos, afecto ao Comando Municipal de Talatona, que disparou contra dois agentes e um oficial subalterno, provocando a morte imediata de um dos polícias, e deixando os outros dois em estado crítico.

De acordo com o Novo Jornal Online, a pena de expulsão foi aplicada ao ex-efectivo da PN pelo crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio frustrado, o que consubstancia transgressão disciplinar de natureza grave.

João Lourenço Neto permanece detido no estabelecimento prisional de Viana, aguardando o julgamento no fórum cível.

O crime de homicídio remonta a Março deste ano, na via pública, cerca das 19:00, quando o ex-efectivo da PN desferiu dois tiros sobre o agente Fernando António, de 43 anos.

Segundo fonte do Serviço de Investigação Criminal (SIC), o comandante estava embriagado.

Conheça o caso

Dois tiros na cabeça e quatro no peito levaram à morte imediata do agente Fernando António, de 43 anos, dentro do carro da divisão da polícia em que trabalhava no pretérito mês de Março. Os disparos, feitos supostamente por um comandante, deixaram também ferimentos graves nas pernas e barriga a outros dois colegas. Segundo o irmão da vítima, Salvador Simão, Fernando trabalhava na Divisão do Talatona e, normalmente, quando larga tarde aproveita a boleia de um colega. Na Terça- feira, antes de sair com o colega, o comandante do distrito estava embriagado e pediu que o deixasse em casa.

“Saíram os quatro e, no Patriota, o comandante João Lourenço Neto pediu que fizessem uma paragem, pois precisava de urinar. Tão logo terminou de urinar, sacou da pistola, sem mais nem menos, e disparou contra os três que estavam na viatura”, conta Salvador.

O entrevistado conta ainda que, depois de disparar contra os colegas, o comandante fez parar e tirou a viatura a uma cidadã que passava na rua, apontando-lhe a arma, para pôr-se em fuga, mas João Neto foi detido.