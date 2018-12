Chuva causa trinta e três mortes no Bié

Trinta e três pessoas morreram, nos últimos dois meses, na província do Bié em consequência da chuva e das descargas eléctricas que atingiram a região, informou hoje, sexta-feira, na cidade do Cuito, o governador local, Pereira Alfredo.

Segundo informa a Angop, o governante avançou esse número, quando discursava na cerimónia de cumprimento de fim de ano, tendo referido que esses fenómenos naturais destruíram residências, que provocaram o desalojamento de várias famílias.

Disse que o governo provincial do Bié está já apoiar as famílias desalojadas, com material de construção, e a distribuir cestas básicas.

Este ano, a chuva na província do Bié afectou mil e 116 pessoas, mais 85 em relação a igual período de 2017, assim como destruiu 186 residências, 70 escolas e quatro igrejas, causando prejuízos avaliados em mais de 11 milhões de kwanzas.