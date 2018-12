CASA-CE reconhece trabalho desenvolvido pela Polícia Nacional

O secretário provincial da CASA-CE, Domingos Francisco Sobral, reconheceu hoje, na cidade do Sumbe, província do Cuanza Sul, o trabalho desenvolvido pela Polícia Nacional durante o ano 2018, sobretudo na parte pedagógica.

Fazendo o balanço político do ano prestes a findar, informa Angop, Domingos Sobral reconheceu que o trabalho pedagógico efectuado pela corporação está a ser bem conduzido, principalmente o relacionado com a “Operação Resgate”

Apelou a todos os órgãos do MININT e outras instituições, engajados no processo, para tudo fazerem, no sentido de evitar excessos durante as acções.

Sublinhou que a postura dos governantes, em termos de relações humanas, tem sido bastante positiva, porque “hoje muitos dirigentes apresentam uma nova postura na abordagem de certas matérias”.

Quanto a coligação que represente, o secretário provincial considerou negativo o balanço deste ano, devido, principalmente, a crise interna que afecta a organização, a nível nacional, em geral, e provincial, em particular.

Segundo Domingos Sobral, em 2019 a organização vai recuperar a credibilidade que perdeu no último ano, à nível da província, e não só, revitalizar as estruturas de base, para encararem os desafios de 2020 com muita naturalidade, para a CASA-CE concorrer às autarquias .

Anunciou que, no primeiro trimestre de 2019, a organização terá um novo secretário provincial, que será indicado por um dos partidos da coligação.

A CASA-CE, possui representações à nível dos 12 municípios da província e controla mais de 15 mil militantes.