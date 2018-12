Associação Kamba Solidário doa cabazes para famílias carenciadas

A Associação Kamba Solidário – A.K.S realizará no dia 23 de Dezembro na comunidade da Cassaca, o NATAL SOLIDÁRIO que culminara com a doação de cerca de 200 cabazes solidários para mais de 150 famílias carenciadas, em Luanda.

De acordo comuma nota a que o Portal de Angola teve acesso, o Natal Solidário visa assistir os centros/comunidades carenciadas mediante doação de bens alimentares e outros meios de sustento.

De acordo com o presidente da associação, Jorge Salvador, a realização deste acto solidário tem como objectivo doar as famílias carenciadas o denominado Cabaz Solidário que vai trazer aos futuros beneficiados um natal mais prazeroso e com bens alimentares que lhes possam garantir um natal feliz e sem fome.

O responsável recordou que o Natal Solidário marca o encerramento do ano solidário da associação que dirige e já espera com ansiedade 2019 o ano em que a A.K.S continuará a nacionalizar as actividades da associação e atender as necessidades de diferentes províncias do país.

Portanto, no que toca as actividades realizadas este ano, mais de 15 actividades foram realizadas com destaque para as doações nas províncias de Luanda, que beneficiaram mais de 400 crianças de centros de acolhimento e de comunidades que vivem em estrema pobreza.

A Associação Kamba Solidário é uma instituição particular de solidariedade social, fundada a 25 de Janeiro de 2012, sem fins lucrativo, com o intuito de promoverem acções de carácter social mediante doação de bens de primeira necessidade e meios de sustento, bem como a realização de eventos afins tendo como beneficiários as comunidades carentes.

E para sua concretização a AKS dispõe de uma carteira diversificada de projectos com destaque para os projectos Kuelela, Conhecer, Alimentar, EducArte, Saúde Sorriso e Natal Solidário.