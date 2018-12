Angola assume liderança da CPLP em 2020

O Presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta sexta-feira, em Luanda, a secretária-executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Maria do Carmo Silveira, num encontro em que as duas entidades analisaram os desafios da organização.

No final da audiência, Maria do Carmo Silveira, disse à imprensa que o encontro serviu para se despedir do Presidente João Lourenço.

Maria do Carmo Silveira está em fim de funções e deverá ser substituída no cargo pelo diplomata português Francisco Ribeiro Telles.

A ex-primeira-ministra de São Tomé e Príncipe considera ter feito um bom trabalho à frente da organização e destacou a entrada de nove observadores associados.

Trata-se do Grão-Ducado de Luxemburgo, Principado de Andorra, Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, da Argentina, Sérvia, do Chile, de França, da Itália e da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI).

No quadro da presidência rotativa da CPLP, Angola vai assumir a liderança da organização em 2020.

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) é uma organização internacional formada por países lusófonos, cujo objectivo é o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus membros.

A CPLP foi criada em 17 de Julho de 1996 por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. No ano de 2002, após conquistar a independência, Timor-Leste foi acolhido como país integrante. Em 2014, Guiné Equatorial tornou-se o nono membro da organização.

Estima-se que a população de seus países membros soma aproximadamente 270 milhões de pessoas.