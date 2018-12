Administração de Viana brinda natal solidário para centenas de crianças

Cerca de mil crianças do Município de Viana participaram, esta quinta-feira, na festa de natal, organizada pela administração local. As crianças, solicitaram em mensagem, a inclusão no quadro das acções programadas, a reabilitação dos espaços de lazer, tais como parques infantis, campos de jogos, salas de cinemas e tanto mais.

Durante a actividade realizada na Casa da Juventude e prestigiada pelo Administrador Municipal de Viana, André Soma e sua esposa, Fernanda Soma, a madrinha, os petizes foram agraciados com brinquedos, lanches, almoços, bem como de um momento músico-cultural.

Em declarações à imprensa, a madrinha Fernanda Soma, realçou que a actividade surge para prestar o sentimento de amor, amizade e de harmonia para com as crianças.

Fez saber que os adultos continuam engajados na execução dos 11 compromissos da criança.

Por sua vez, a administradora adjunta para Área Social e Comunitária de Viana, Ginga Tuta, disse que continuam empenhados em semear a solidariedade no seio da família.

Participaram do Natal da criança, os administradores distritais e comunal, bem como os seus adjuntos.

O município de Viana, que dista a 20 quilómetros do centro da cidade capital, é composto pelos distritos urbanos da Vila Flor, Zango, Baia, Kicuxi, Estalagem (município sede), para além da comuna de Calumbo.