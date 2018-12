Vice-presidente da República já no país

O Vice-presidente da República, Bornito de Sousa, regressou ao país ao princípio da noite de hoje, quinta-feira, proveniente de Viena, capital da Áustria, onde participou no Fórum de Alto Nível África-Europa, em representação do Chefe de Estado angolano, João Lourenço.

Segundo informa Angop, à sua chegada à capital do país, acompanhado de sua esposa, Bornito de Sousa recebeu cumprimentos de boas-vindas do ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Frederico Cardoso, e de quadros do seu gabinete.

No fórum, que decorreu sob o lema “Levando a Cooperação para Era Digital”, o vice-presidente destacou o projecto Angola Cables, que está a ligar Angola ao mundo através de cabos submarinos, designadamente a Europa e Ásia e, brevemente, vai conectar África ao Brasil e aos Estados Unidos da América, através dos cabos submarinos SACS e MONET.

O governante angolano ressaltou, também, que a governação electrónica está a interligar os serviços de justiça, finanças, administração e ordenamento do território, segurança social, educação, saúde, formação profissional e registo de cidadãos.

Durante a sua permanência, o vice-presidente da República manteve vários encontros, com realce com os primeiros-ministros da Estónia, Polónia e da Finlândia, com os quais abordou questões sobre as relações bilaterais e reforço da cooperação económica.

O Fórum de Alto Nível África-Europa, realizado de 17 a 18 de Dezembro, foi organizado pelo Governo da Áustria, país que exerce a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. Enquadra-se nas recomendações da V Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana e da União Europeia, realizada em Novembro de 2017, em Abidjan, Côte d’Ivoire.