Sem conversa: por que pilotos não podem dizer nenhuma palavra ao pousar aviões?

Os pilotos durante a decolagem e aterragem, etapas mais difíceis do voo, devem evitar qualquer distracção que os impeça de operar a aeronave. É por isso que, por exemplo, eles fazem anúncios aos passageiros cerca de meia hora antes do pouso, informa a Sputnik que sita o The Sun.

Na publicação, diz-se que os pilotos devem obedecer à regra de cockpit estéril, uma norma de controlo de atenção da aviação civil, que proíbe ao condutor de se distrair com acções desnecessárias durante fases críticas de voo que exigem concentração máxima.

Em particular, os pilotos não podem conversar sobre temas abstratos, comer ou ouvir música durante aterragem, decolagem ou qualquer outra operação realizada a uma altitude inferior a 10.000 pés (3.048 metros).

Devido a essa regra, os pilotos sempre fazem anúncios para os passageiros voltarem aos seus assentos de 20 a 30 minutos antes do pouso.

Essa norma foi introduzida após vários acidentes fatais devido à falta de disciplina entre as pessoas que ficam dentro da aeronave. Após a investigação dos incidentes, descobriu-se que os pilotos (condutores de aviões) se distraíam das suas funções ao aterrar por diversos motivos.

A mesma regra se aplica aos comissários de bordo. Durante o período do cockpit estéril, a tripulação não deve se comunicar com os pilotos, a menos que seja absolutamente necessário. Os funcionários de bordo devem se concentrar em preparar os passageiros para a decolagem e aterragem.