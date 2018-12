Rapper DW Ebony apresenta “Maturidade”

O rapper angolano, Dw Ebony, apresenta dia 29 de Dezembro no mercado dos Congolenses e 30 no supermercado Shoprite do Palanca, pelas 8h00, o Max-single Maturidade que vai comportar 8 músicas com participações de Nganga Wambote, Keny Bau, Dj Raspadinha, Mano Py e Igor de Jesus.

O músico de intervenção social, referência obrigatória no rap nacional, começou a dar os primeiros passos na música em 1993, quando tornou-se membro do grupo EBONY SQUAD.

Com dois discos no mercado, Mambos da Banda e Alta Dimensão, vendidos nos anos 2011 e 2014, o rapper e produtor

Que diz ser “fanático” pelo o brack dance diz sentir-se mais maduro nesta obra que, salienta, vai congregar skills e flo nunca antes usado. A obra estará ao preço único de mil kwanzas e as camisolas a mil e 500.