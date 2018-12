Putin aponta para sombra de “catástrofe nuclear global”

O Presidente russo traçou esta quinta-feira o cenário de uma “catástrofe nuclear” capaz de “conduzir ao fim de uma civilização inteira e talvez do planeta”. Na tradicional conferência de imprensa de fim do ano, Vladimir Putin condenou o que descreveu como “uma tendência para subestimar” as “questões sérias” do controlo da proliferação de armamento de destruição em massa, escreve a RTP.

“Há atualmente determinadas especificidades. Há um perigo. Estamos, essencialmente, a testemunhar o colapso da ordem internacional do controlo de armamento”, clamou o número um do Kremlin durante o encontro anual com jornalistas, em Moscovo.

Na perspetiva do Presidente russo, uma conflagração nuclear significaria “o fim de uma civilização inteira e talvez também do planeta”. “Estas são questões sérias e é uma pena que haja uma tendência para subestimá-las. É um assunto legítimo e está a crescer”, acentuou.

“O perigo destes desenvolvimentos se tornarem realidade está a ser obscurecido, é considerado impossível ou pouco importante”, advertiu Putin.

Vladimir Putin orientou a mira das críticas para Washington, considerando difícil prever o impacto da retirada dos Estados Unidos do histórico Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF, na sigla inglesa).

O INF, denunciado pela mão da Presidência de Donald Trump, foi assinado em 1987, em Washington, pelo então Presidente norte-americano Ronald Reagan e pelo secretário-geral da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Começou a vigorar no ano seguinte, a 1 de junho.

“Eles saíram do Tratado. Não deveriam guinchar sobre vantagens que pudéssemos tentar obter. Não estamos ganhar algumas vantagens, estamos a conservar o equilíbrio e prover a nossa própria segurança”, afirmou.

Outro perigo enunciado por Putin é o recurso a mísseis balísticos não-nucleares. Uma “ideia”que “persiste”, embora os Estados Unidos pareçam ter abandonado os planos para o desenvolvimento de tais armas.

Putin abordou também o dossier do Tratado de Redução de Armas Estratégicas (START), mecanismo-chave igualmente assinado por russos e norte-americanos que conduziu os dois países a uma redução substancial dos arsenais nucleares. O acordo expira em 2021. E não, por enquanto, uma alternativa sólida.

“Até agora não há conversações. Não estão interessados? Não precisam disso? Então está bem. Sobreviveremos assim, trataremos de garantir a nossa segurança. Sabemos como fazê-lo”, redarguiu o Presidente russo.

Para consumo interno

Parte desta conferência anual serviu para que o Presidente russo pintasse o quadro de um país na rota da robustez económica. Putin acenou com um crescimento do PIB de três por cento, “ou talvez mais”, a partir de 2021.

“Precisamos de entrar num novo campeonato das economias, não só em termos de escala. Precisamos de entrar num novo campeonato em termos de qualidade da nossa economia. É para aí que os nossos objetivos nacionais estão direcionados”, propugnou.

Ao mesmo tempo, considerou possível “gerar crescimento do PIB para o desenvolvimento” da Rússia “sem alterar a estrutura da economia”. Tratar-se-á de “dar à estrutura económica um caráter inovador”.

“Foram criados 12 projetos nacionais, um plano para desenvolver as infraestruturas. É verdade que há questões sobre o controlo da implementação destes projetos, [mas] se não nos colocarmos objetivos ambiciosos não alcançaremos nenhum deles”, reforçou.