Primeira-dama comemora Natal antecipado com crianças internadas

A importância de se assumir a solidariedade como um compromisso de todos os dias foi destacado hoje, quinta-feira, em Luanda, pela primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, avança a Angop

Este ano, Ana Dias Lourenço decidiu comemorar o Natal antecipado com crianças internadas num hospital, depois de em 2017 ter juntado 700 crianças de 22 centros, entre lares de acolhimento e de igrejas da província de Luanda, numa festa denominada “A roda do amor- Um natal para a vida”.

Falando durante o convívio com crianças internadas no Hospital Geral de Luanda denominado “A roda do amor – Partilhando solidariedade”, Ana Dias Lourenço reiterou a necessidade de ajudar quem mais precisa não só no Natal, mas com quem precisa e todos os dias.

Manifestou-se satisfeita com o que viu na unidade sanitária, do trabalho realizado e das explicações sobre o funcionamento dado pela equipa de médicos e enfermeiros, assim como de falar como as mamãs.

“Na roda do amor todos damos as mãos para brincar. Este ano, por ser num hospital, ficou diferente, e decidimos trazer alegria, animação, carinho e muita solidariedade”, frisou

A cerimónia foi marcada pela entrega de brinquedos às crianças internadas, bem como roupas de cama (lençol, colcha e um bata para a criança), caixas de papa, leite e fraldas.

O gesto visou demonstrar o amor e carinho pelas crianças, e a entrega do gabinete da primeira-dama em ajudar o Executivo e o sector da saúde para a criação de melhores condições de atendimento as crianças internadas, para se tratar melhor as crianças e dar-lhes algum conforto.

A área de pediatria do hospital Geral de Luanda ganhou igualmente duas salas equipas com brinquedos, denominada “brincolândia”, onde as crianças podem brincar enquanto esperam pela alta médica.

O hospital foi construído em 2006, mas, em 2012, acabou demolido, por orientação de especialistas em engenharia. Uma nova infra-estrutura foi inaugurada em 2015. A unidade hospitalar possui 450 camas, sendo 350 para adultos e 100 berçários, todos para internamento.

A unidade possui quatro bancos de urgências: Cirurgia e Ortopedia, Medicina, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia, e atende pacientes nas especialidade de Medicina Interna, Pediatria, Neurologia, Cardiologia, Dermatologia, Fisioterapia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, entre outras.

A cerimónia contou com a presença da ministra da Saúde,Sílvia Lutucuta, da secretária do Presidente da República para os Assuntos Sociais, Fátima Viegas, da vice-governadora de Luanda para o sector político e social, Ana Paula Correira Victor, a directora do Gabinete Provincial da Saúde, Rosa Bessa, entre outros convidados.