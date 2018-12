PF faz novas buscas de investigação envolvendo Aécio

A Polícia Federal faz na manhã desta quinta-feira uma nova operação cumprindo três mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas ligadas ao senador e deputado eleito Aécio Neves (PSDB-MG). É a segunda fase da Operação Ross, que foi deflagrada no dia 11 de dezembro e vasculhou imóveis do senador. Desta vez, os alvos são familiares de Aécio.

De acordo com a PF, os três mandados são cumpridos em Belo Horizonte (MG) e foram expedidos por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a corporação, a operação tem por objetivo investigar “o recebimento de vantagens indevidas” por Aécio do grupo da JBS no período de 2014 a 2017. Somente para a campanha presidencial de 2014 e compra de apoio político na ocasião, o senador teria recebido R$ 110 milhões. Ao todo, o senador teria recebido de forma direta ou indireta R$ 128 milhões do grupo da JBS.

Na primeira fase da Operação Ross, um dos empresários envolvidos no caso confirmou ter realizado uma operação de R$ 1,1 milhão a pedido dos donos do grupo da JBS para gerar recursos em espécie. Ronosalto Pereira Neves, sócio da MartMinas Distribuidora, afirmou que o pedido veio de Joesley Batista, um dos donos do grupo frigorífico, e que o dinheiro foi retirado na sua empresa por um gerente da JBS. Outro dono de supermercado em Belo Horizonte já tinha feito relato semelhante aos investigadores.

Em delação premiada, os donos da JBS mencionaram os dois mercados como origem do dinheiro em espécie que foi destinado ao senador. Há, porém, uma divergência nos relatos, uma vez que Ricardo Saud diz que Frederico Pacheco teria pegado os recursos diretamente nos supermercados, enquanto os donos dos estabelecimentos afirmam ter repassado os recursos a representantes da JBS.

Nas fases anteriores da investigação, o senador diz jamais ter negociado acordo político em troca de recurso e que todas as doações solicitadas foram na forma da lei, ressaltando ter declarado o recebimento de valores da JBS na campanha de 2014. Aécio se recusou a prestar depoimento na primeira fase da Operação. Ele afirmou depois que estava à disposição das autoridades e que seus advogados estavam acertando uma data para seu depoimento.

– Não podemos mais aceitar que delações de criminosos confessos e suas versões se sobreponham aos fatos – disse o senador, na ocasião.