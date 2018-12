Petro trabalha finalização a pensar nos congoleses

A equipa do Petro de Luanda treinou hoje a finalização e posse de bola, tendo em vista o jogo de sexta-feira, no Estádio 11 de Novembro, diante dos congoleses do AS Nyuki, referente à segunda ?mão? da segunda eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação Africana de Futebol.

O treino no complexo Demóstenes de Almeida “Catetão” teve duração de hora e meia, sob orientação do treinador principal, Beto Bianchi, tendo o grupo ensaiado também a componente física e cruzamentos longos.

De fora da sessão estiveram Mira e Eddie Afonso, lesionados, além de Mateus, aduentado, enquanto Tiago Azulão, Além e Herenilson treinaram condicionados.

No jogo da primeira “mão” o Petro venceu, em Kinshasa, por 0-1, com golo de Vá.

O adversário chegou na noite de quarta-feira.