Número de cidadãos com problemas mentais está a aumentar no Huambo

Pelo menos 80 cidadãos com problemas mentais são atendidos diariamente na Psiquiatria do hospital central da província do Huambo, contra os 40 de anos anteriores.

Em declarações hoje, quarta-feira, à ANGOP, a responsável da instituição, Augusta Leopoldina, informou que maior parte dos cidadãos apresenta-se com sintomas psicóticos e neuróticos.

Disse que entre os 80 que em média acorrem àquela unidade hospitalar constam crianças, adolescente, jovens e adultos, cujos problemas mentais são adquiridos e outros resultantes do estilo de vida, do fórum orgânico psicótico, traumatismo de várias formas, emoções e ansiedades, adição de substâncias químicas, como consumo de bebidas alcoólicas e drogas.

Afirmou que o aumento de cidadãos na Psiquiatria justifica-se com o facto da cultura que a população está a ter sobre a importância dos serviços de saúde mental, sobretudo do fórum neurótico, por serem mais comuns.

Augusta Leopoldina deu a conhecer que a unidade sanitária, com capacidade para 53 camas, 33 das quais ocupadas por doentes, na sua maioria jovens, também atende pessoas com histórias de feitiçaria, algumas delas acusadas pelos familiares de terem recorrido ao tratamento tradicional para obtenção fácil de riqueza.

Nos casos em que os doentes aparecem com histórias tradicionais, o papel dos técnicos tem sido, apenas, de tratá-los dentro do diagnóstico da sintomatologia, de modo a equilibrar o seu estado emocional e a sua agressividade, para posterior seguimento ambulatório.

“Os jovens, infelizmente, não estão a ter a capacidade de gerir o tempo, razão pela qual têm feito recurso à práticas socialmente reprováveis, como consumo de bebidas alcoólicas e outras, para obter o lucro fácil e, em consequência destas atitudes, surgem problemas de esquizofrenia, as vezes crónicos”, salientou.

Por isso, a também psicóloga solicitou o apoio da sociedade e das famílias, de forma particular, a ajudar no tratamento das pessoas com problemas mentais, visto que, embora a unidade tenha condições medicamentosas aceitáveis, o apoio familiar e social é indispensável para a rápida recuperação de qualquer patologia, numa altura em que muitos têm sido abandonados pelos familiares.

“O melhor lugar para o controlo de doentes é na própria família, mas, também, a sociedade deve ajudar a encontrar o melhor caminho para acomodar pessoas com problemas mentais crónicos, de forma a evitar danos, pois que muitos têm destruído o património público, além de provocarem danos humanos”, enfatizou.

Contudo, Augusta Leopoldina lembrou que o comportamento psicótico é caracterizado como um estado mental grave que apresenta vários sintomas, entre os quais as alterações de pensamento, alucinações auditivas, delírios e esgotamento emocional, com perda de contacto com a realidade.

Por sua vez, o comportamento neurótico, segundo a responsável da psiquiatria, refere a qualquer transtorno mental, que, embora cause tensão, não interfere com o pensamento racional ou com a capacidade funcional da pessoa.

A Psiquiatria do hospital central, que não possui serviços de banco de urgência, funciona com oito enfermeiros, três psicólogos clínicos, um psiquiatra e três trabalhadores de apoio.