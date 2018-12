Ministro dos Antigos Combatentes avalia projectos sócio-económicos na Huíla

O ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos “Liberdade”, inteirou-se, nesta quinta-feira, do estado de execução do projecto de abastecimento de água ao condomínio da Arimba, cuja obra terá a duração de 60 dias.

O ministro, avança Angop, que se encontra na Huíla no quadro do amplo processo de reintegração sócio-económica dos assistidos, procedeu ainda a entrega de um tractor e respectivas alfaias à cooperativa 12 Tribos, localizada a 40 quilómetros da cidade do Lubango, capital da província da Huíla.

Com essa acção, o ministro respondeu ao pedido formulado por estes assistidos à direcção do ministério, no pretérito dia 11 de Outubro do ano em curso, durante a visita de constatação àquela cooperativa.

Acompanhado do governador da província da Huíla, Luís da Fonseca Nunes, o ministro Liberdade exortou aos cooperativistas a utilizarem o equipamento com o fim pelo qual foi solicitado.

Agradeceu ao governo da província da Huíla pela pronta resposta em função do apoio solicitado pelo ministério, nesse sentido.

A cooperativa 12 Tribos é uma associação agrícola de antigos combatentes e veteranos da Pátria e seus familiares, que âmbito do processo de reintegração sócio-económica produzem tomate, cebola, batata-rena, couve, repolho, milho e criação de gado.

A jornada do governante incluiu ainda uma visita as instalações onde funciona o gabinete provincial dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, tendo, na ocasião, recebido explicações da directora Verónica Rito.

O ministro auscultou, na quarta-feira, 19, os antigos combatentes e veteranos da Pátria da província do Namibe sobre os principais problemas que afligem os assistidos.