Liga profissional de Angola arranca em 2020

Com propósito de potencializar o futebol nacional a todos os níveis, a Federação Angolana da modalidade arranca, a partir de 2020, com a liga profissional de futebol, segundo decisão saída hoje entre o órgão reitor e os clubes.

Segundo avança a Angop, para a materialização deste projecto, face às dificuldades financeiras que os clubes atravessam, o presidente da Federação Angolana de Futebol (FAF), Artur Almeida, adiantou que a sua instituição vai disponibilizar, numa primeira fase, cem milhões de kwanzas.

“Temos vindo a trabalhar já algum tempo na implementação deste programa, no sentido de trazer a realidade europeia e não só para o futebol nacional, daí a nossa estratégia em procurar evoluir a modalidade”, disse o dirigente desportivo.

Nesta senda, quatro a cinco quadros da FAF beneficiarão de uma formação em Portugal, a partir de Janeiro de 2019, onde vão se inteirar da realidade deste país europeu, conforme confirmou o presidente da liga portuguesa de futebol, Pedro Proença, presente no acto.

O responsável luso pretende passar à federação angolana toda sua experiência a nível da liga do seu país, desde as dificuldades no início da implementação até à fase de adaptação.