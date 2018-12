Konde regressa ao mercado com “Te amo e não nego”

Seis anos depois do disco “Dança Comigo”, o músico angolano Konde regressa ao mercado nacional com “Te amo e não nego”, cuja apresentação publica está marcada para domingo, 23, na Praça da Independência, em Luanda.

Trata-se de uma obra, de acordo com o artista, que falava nesta quarta-feira à Angop, que traz temáticas mais mexidas e com participações de instrumentistas africanos e europeus, com realce para o moçambicano Maneco Costa.

Produzido em Angola e Portugal, o disco é resultado de várias tendências que o músico explora na vertente da música dançante, estilo que o caracterizou com sucessos contidos nas suas anteriores obras discográficas onde a mensagem do amor predomina grande parte das suas composições.

Konde é autor dos temas “Também me Amavas”, canção que o levou à fase final do Top dos Mais Queridos 2008, “Katia” e Vai doer”. Tem ainda no mercado os discos “Minhas Mágoas” e “Kianda Luanda”.

Konde começou a notabilizar-se após a sua participação no concurso “Chuva das Estrelas”, realizado e produzido pela rádio LAC.