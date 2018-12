Hospital Geral do Bengo recebe material gastável

O Hospital Geral do Bengo recebeu hoje, quinta-feira, uma doação composta de material hospitalar gastável, num gesto solidário da Associação Juvenil de Apoio aos Jovens Carentes (Jucarente) e do Comité Miss Bengo.

Dos bens doados constam kits de seringas, borboletas, mascaras de oxigénio e adesivos entregues pelo presidente da Associação Jucarente, José Gombo e a Miss Bengo, Vivalda Salvador à direcção do referido hospital.

Em declarações à Angop, o presidente da Associação Jucarente, José Gombo, disse tratar-se de um compromisso assumido pela agremiação com às províncias do Bengo, Cuanza Norte, Luanda e Cuando Cubango, para atenuar algumas carências de meios com que estas unidades hospitalares se debatem.

A directora clínica do Hospital Geral do Bengo, Georgina Inglês, agradeceu o gesto, frisando que os bens doados vão minimizar as dificuldades da falta de material gastável na unidade hospitalar.

Destacou a necessidade de outras instituições públicas-privadas e pessoas singulares abraçarem o gesto de solidariedade, apoiando as unidades sanitárias com medicamentos e outros bens necessários para atender os utentes que acorrem para satisfazer as necessidades dos doentes.

Georgina Inglês considerou calma as ocorrências das últimas 24 horas no hospital, tendo sido registado um óbito na pediatria, por malnutrição grave.

A malária, doenças respiratórias e diarreicas agudas, anemia, malnutrição, hipertensão arterial, shistossomíase e doenças cardiovasculares são as principais causas de internamento.

Com 170 camas para internamento, o hospital geral do Bengo tem as especialidades de medicina geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, ortopedia, neurologia, cirurgia geral, oftalmologia, estomatologia e cardiologia, assim como banco de urgência, consultas ambulatórias e externas e serviços de análises clínicas.

A unidade sanitária possui ainda serviços do PAV e de testagem voluntária do VIH/Sida, ecografia, farmácia e outros não especializados, cujo funcionamento é assegurado por cerca de mil técnicos, incluindo os expatriados distribuídos pelas especialidades.