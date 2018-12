Hospital geral de Luanda regista redução de mortes

A taxa de mortalidade no Hospital Geral de Luanda baixou de 5,8 por cento de Maio de 2016, para 2,8 até Novembro de 2018, fruto das melhorias registadas no atendimento médico e medicamentoso.

De acordo com a Angop, a informação foi prestada hoje, quinta-feira, à imprensa, pelo director-Geral do Hospital Geral de Luanda, Carlos Zeca, no final do convívio que a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, realizou com crianças internadas na unidade denominado “A roda do amor – Partilhando solidariedade”.

O hospital foi construído em 2006, mas, em 2012, acabou demolido, por orientação de especialistas em engenharia. Uma nova infra-estrutura foi inaugurada em 2015.

Fez saber que, apesar de 80 por cento dos internamentos na unidade serem de pediatria, a situação é calma e está controlada, estando garantidos todos os fármacos para os pacientes.

As principais patologias continuam a ser a malária, febre tifóide e as de fórum respiratório, com destaque para a pneumonia, assim como casos de diarreia, embora poucos porque não está a chover muito em Luanda.

Sobre as dificuldades, Carlos Zeca apontou a falta de pessoal administrativo e clínico, que poderá ser resolvida tão logo sejam enquadrados os técnicos apurados do concurso público realizado em Setembro deste ano, assim como fármacos e material gastável, garantido que ainda assim não se entrega receita para os pacientes comprarem medicamentos fora da unidade.

Sobre a iniciativa da primeira-dama, referiu que dignifica as crianças internadas no Hospital Geral de Luanda e não só, de forma geral beneficia todos aqueles que directa ou indirectamente trabalham na unidade.

Sem muitas palavras para agradecer a oferta, reiterou que apesar de toda a ajuda prestada, o mais importante para si foi a alegria que a primeira-dama levou as crianças internadas para celebrarem um natal antecipado condigno.

A visita da primeira-dama foi marcada pela entrega de brinquedos às crianças internadas, bem como roupas de cama (lençol, colcha e um bata para a criança), caixas de papa, leite e fraldas.

A área de pediatria do hospital Geral de Luanda ganhou igualmente duas salas equipas com brinquedos, denominada “brincolândia”, onde as crianças podem brincar enquanto esperam pela alta médica.

A unidade hospitalar possui 450 camas, sendo 350 para adultos e 100 berçários, todos para internamento.