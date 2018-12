FMI credibiliza reformas em Angola – PR

O Presidente da República, João Lourenço, afirmou, nesta quinta-feira, em Luanda, que o empréstimo de 3,7 mil milhões de dólares, concedido a Angola, pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), ajuda a credibilizar as reformas em curso no país.

Ao intervir na conferência de imprensa conjunta com a directora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), no Palácio Presidencial, João Lourenço referiu que, embora as reformas sejam reais, careciam da “chancela” de uma instituição financeira internacional credível.

Para o Chefe de Estado angolano, com essa “chancela” do FMI, que os investidores tanto aguardavam e acaba de chegar, “o programa do Governo fica mais credibilizado e, com certeza, espera-se em breve a chegada dos investidores internacionais”.

Referiu, de igual modo, que o Estado angolano já tem em posse, do montante global a receber, um valor na ordem de mil milhões de dólares norte-americanos.

Por sua vez, a directora-geral do FMI, Christine Lagarde, referiu que o programa de assistência financeira a Angola, para já, não terá incidência no aumento dos impostos, despedimentos na função pública nem no preço dos combustíveis.

A visita de Christine Lagarde, iniciada hoje às 14h15, acontece duas semanas depois de o Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional ter aprovado, em Washington, o Programa de Financiamento Ampliado (EFF), no valor de 3,7 mil milhões de dólares, para apoiar as reformas económicas em curso em Angola.

A 01 de Agosto deste ano, o Governo pediu ao Fundo o início de discussões de um programa económico financiado ao abrigo do PFA (Extended Fund Facility – EFF, em inglês), tendo solicitado o ajustamento do programa de apoio do FMI, adicionando-se uma componente de financiamento.

Este pedido de ajuda financeira surge depois do acordo negociado pelo Executivo angolano em 2008, que culminou, em 2009, com a assinatura do acordo de assistência financeira denominado Acordo Stand-By, no valor de 1,4 mil milhões de dólares, para fazer face aos desequilíbrios da balança de pagamento, resultante da crise económica e financeira do país.

Além do encontro com o Presidente da República, João Lourenço, a directora do FMI manterá um encontro com a equipa económica do Governo.

Em África, Moçambique, Congo e Ghana também já fizeram recurso a financiamentos do Fundo Monetário Internacional. Os programas de assistência financeira no continente atingiram cerca de seis mil milhões de euros até final de 2017, quatro vezes mais que em 2014.