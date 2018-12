Fim da invencibilidade! Borussia Dortmund perdeu

Os “campeões de inverno” caíram ao fim de 16 jogos, aos pés do Fortuna Düsseldorf. Borussia Mönchengladbach e Bayern Munique reduzem distância para seis pontos.

Fortuna Düsseldorf 2-1 Borussia Dortmund

Surpresa! O Düsseldorf venceu o líder Borussia Dortmund e aplicou a primeira derrota no campeonato para a equipa do Signal Iduna Park. Aos 22 minutos, o belga Lukebakio abriu o marcador para o Düsseldorf. Na 2ª parte, os campeões da 2ª Bundesliga, dobraram o marcador por intermédio de Zimmer. “Super” Alcácer ainda reduziu aos 81 minutos, mas não evitou a derrota. À 16ª jornada, o Dortmund cai.

Bayern Munique 1-0 RB Leipzig

Grande vitória dos hexacampeões em título! Frank Ribéry (foto) foi o autor do único golo da partida, aos 83 minutos. Jogo muito equilibrado entre duas equipas separadas por um lugar na tabela. Duelo tão intenso que Renato Sanches, do Bayern, e Ilsanker, do Leipzig, foram expulsos momentos antes do final da partida. Com esta vitória, o Bayern reduz para seis pontos a desvantagem para o líder.

Borussia Mönchengladbach 2-0 Nuremberg

Continua em grande forma a equipa de Mönchengladbach. Oito jogos em casa, oito vitórias na Bundesliga. O Borussia Park está uma verdadeira muralha para o Mönchengladbach. Os golos da vitória só surgiram na 2ª parte. Thorgan Hazard (foto) falhou um penálti na 1ª parte, mas abriu o segundo tempo logo a marcar, aos 47 minutos. Aos 86, Pléa fechou a vitória para o vice-líder da Bundesliga.

Hertha Berlim 2-2 Augsburgo

Chuva de golos na capital alemã. Começou melhor a equipa do Augsburgo. Minuto oito, Hinteregger fez o 0-1. A resposta do Hertha tardou 20 minutos, com Mathew Leckie a empatar a partida. Três minutos depois, cambalhota no marcador. Ondrej Duda fez o 2-1 e deu vantagem à equipa de Berlim. Mas o Augsburgo não foi abaixo e, aos 39 minutos, Koo Ja-Cheol fez o 2-2, resultado final.

Wolfsburgo 2-0 Estugarda

Quarta vitória em cinco jogos para o Wolfsburgo, que está em crescendo na Bundesliga. O médio francês Guilavogui abriu o marcador aos 24 minutos. Aos 44 foi a vez de Weghorst dobrar o marcador para o Wolfsburgo, com o sexto golo no campeonato. Com esta vitória, o Wolfsburgo sobe ao 6º lugar do campeonato (zona europeia), enquanto o Estugarda fica em 16º, zona de play-off de despromoção.

Schalke 04 1-2 Bayer Leverkusen

Duelo muito antecipado em Gelsenkirchen, decidido no grande detalhe da finalização. Dragović deu vantagem ao Leverkusen aos 26 minutos. O Schalke não respondia em campo e Lucas Alario (foto) ampliou a vantagem para 0-2. Os vice-campeões alemães só acordaram perto do final da primeira parte e Haji Wright reduziu para o Schalke. Leverkusen continua a recuperação e o Schalke mantém a desilusão.

Friburgo 1-1 Hannover

Duelo entre equipas que lutam para fugir dos lugares mais baixos da Bundesliga. O Friburgo começou melhor e, ao minuto três, Waldschmidt fez o 1-0 para a equipa da casa. No entanto, a resposta do Hanover foi quase imediata: aos 14 minutos, o brasileiro Felipe Martins fez o 1-1, que se manteve até ao final da partida. Com este empate, o Friburgo fica no 12º lugar e o Hannover em penúltimo (17º).

Werder Bremen 1-1 Hoffenheim

Empate entre duas equipas a lutar por um lugar em zona europeia. O Hoffenheim marcou primeiro, por intermédio de Bittencourt, aos 31 minutos. O golo do empate do Bremen só chegou na segunda parte. Gebre Selassie fez o 1-1 aos 57 minutos e dividiu os pontos pelas duas equipas. Hoffenheim não ganha para a Bundesliga desde novembro, mas está em 7º. O Bremen continua no 9º lugar.