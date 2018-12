Facebook processado por ceder dados dos utilizadores à Cambridge Analytica

A notícia é avançada pelo jornal The New York Times, que ainda esta semana divulgou que empresas como a Netflix e o Spotify tiveram acesso a mensagens dos utilizadores do Facebook.

O procurador-geral de Washington, Karl Racine, avançou com um processo contra o Facebook por permitir que a empresa de consultoria política Cambridge Analytica recolhesse dados privados de dezenas de milhões de utilizadores da rede social.

De acordo com o jornal, esta é a primeira vez que um procurador-geral processa a rede social de Zuckerberg por violações de privacidade: “O Facebook não protegeu a privacidade dos seus utilizadores e enganou-os sobre quem tinha acesso aos seus dados e sobre como esses dados eram usados”, escreveu Karl Racine em comunicado.

Uma fonte oficial da rede social norte-americana admitiu, em abril deste ano, à agência Lusa que a consultora Cambridge Analytica pode ter acedido a dados de cerca de 63.080 utilizadores do Facebook registados em Portugal.

Os utilizadores afetados foram convidados a fazer mudanças nas suas preferências de segurança, de forma a evitar que a fuga de informação se repita.

A rede social admite que 87 milhões de pessoas foram analisadas de forma ilegal pelo algoritmo da Cambridge Analytica.