Detido ex- responsável do DAPIGOT do Governo do Huambo

No âmbito da investigação do processo-crime “restos as pagar”, a Procuradoria Geral da República (PGR) no Huambo decretou hoje a prisão preventiva do ex-chefe do Departamento de Administração, Património, Informática, Gestão do Orçamento e Transportes do Governo local, Constantino César, por indícios de crime de peculato.

Segundo avança a Angop, de acordo com fonte da PGR, o arguido estava a ser investigado, no prosseguimento da busca da verdade material dos 51 processos-crime de peculato, denominado “Restos a pagar”, que envolvem funcionários do Governo, acusados de desvios de fundos públicos.

O acto acontece após as detenções dos administradores dos municípios do Huambo e do Longonjo, Victor Tchissingui e João Sérgio Raul, respectivamente, pela mesma razão.

Por altura dos factos, entre 2010/2014, os mesmos desempenhavam as funções de director do Gabinete de Estudos e Projectos e de secretário-geral do Governo do Huambo.

Além destes três, a PGR deteve também o chefe de secção de Execução Orçamental e Contabilidade do Governo do Huambo, Claudino Sicato Fernandes Isaías.

Os 51 processos-crime de peculato, de acordo com a mesma fonte, se encontram em fase de instrução preparatória e envolvem avultadas somas monetárias desviadas do erário, razão pela qual espera-se ainda outras buscas e detenções dos implicados ou suspeitos.