CPPL e Kilamba são os novos campeões nacionais em sub-14

As equipas da Casa Pessoal do Porto do Lobito (CPPL), em feminino, e Desportivo do Kilamba de Luanda, em masculino, conquistaram hoje, na cidade do Huambo, a 28ª edição dos campeonatos nacionais na categoria de sub-14.

Para lograr tal feito, as “lobitangas” venceram, na final, o Ferroviário de Luanda, por 55/45, quando ao intervalo já venciam por 26/20, numa partida bastante contestada por alegada má actuação do trio de arbitragem, da província de Benguela.

Para as classificativas do 3º lugar, em feminino, o 1º de Agosto venceu, por 59/54, o Benfica da Huíla.

Já em masculino, o Desportivo do Kilamba de Luanda foi mais forte que o Ferroviário de Luanda, vencendo por 79/67, após 38/33 ao intervalo. Antes da final, o Vila Clotilde de Luanda tinha ganho, por 88/72, a Casa do Pessoal do Porto do Lobito.

Os dois novos campeões nacionais nunca tinham ganho, antes, uma competição nacional e sucedem o Petro de Luanda, em masculino, e Formiguinhas do Cazenga, em feminino.

A 28ª edição dos campeonatos nacionais, aberta a 10 deste mês, contou com a presença do Petro de Luanda (masc), Vila Clotilde (masc), 1º de Agosto (masc/fem), Petro do Huambo (masc), Ferroviário de Luanda (masc/fem), Casa do Pessoal do Porto do Lobito (masc/fem), Desportivo do Kilamba (masc), Clube de Amigos de Basquetebol de Benguela (masc), Formiguinhas do Cazenga (masc/fem), Benfica da Huíla (fem), Piaget (fem) e Inter da Huíla (fem).