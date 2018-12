‘Congo’ na RDC : Eleições adiadas com militares a reprimirem à população

Segundo fontes bem colocadas no país, o incêndio que começou por volta das 2h00 da manhã de quinta-feira, 13, num edifício da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, há dez dias da eleição presidencial foi premeditado e visa a manter a presidência ‘turbulenta’ de Kabila.

“Há congoleses a serem mortos nas ruas por cidadãos chineses e ninguém faz absolutamente nada”, denunciou uma cidadã.

Militares, supostamente do exército do Rwanda movimentam-se em solo congolês para assegurar uma possível insurgência contra o governo de Joseph Kabila.

Candidatos detidos, populares mortos (como se vê nas imagens) são apenas alguns reflexos que avisam o que deverá eclodir na RDC nos próximos dias.

Eleições adiadas

De acordo com a agência EFE, A Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo (RDC) informou nesta quinta-feira em reunião com candidatos às eleições presidenciais que é “tecnicamente incapaz” de organizar as eleições do próximo domingo.

“A Ceni (Comissão Eleitoral Nacional Independente) informou que não tem capacidade técnica de organizar eleições de 23 de Dezembro”, disse ao sair da reunião um dos candidatos, Théodore Ngoy, ao portal de notícias congolês “Actualité”.

O pleito estava planeado inicialmente para Dezembro de 2016, quando terminava o segundo mandato do presidente, Joseph Kabila, mas a comissão eleitoral vinha adiando o escurtínio o que levou a uma revolta popular com várias vítimas mortais.

O clima no país é tenso e centenas de estudantes encontram-se reunidos na Universidade de Kinshasa para reivindicar a realização das eleições.