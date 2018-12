Comunidade de albinos quer subvenção no preço de medicamentos

A Comunidade de Pessoas Albina da província do Cunene solicitou, nesta quinta-feira, na cidade de Ondjiva, ao governo local, subvenção no preço de cremes e outros fármacos para tratamento da pele.

Esse apelo foi manifestado num encontro mantido entre pessoas portadoras de albinismo dos seis municípios da província do Cunene com o governador local, Vigílio Tyova, no qual a comunidade reclamou do elevado preço dos cremes protectores solares vendidos nas farmácias.

A cidadã Andreia Gonçalves, que falou em nome da comunidade de pessoas albinas do Cunene, apelou ao Estado angolano no sentido de colocar produtos dermatológicos a custo zero para indivíduos portadores do albinismo.

Segundo a porta-voz da comunidade, muitas das famílias com pessoas albinas têm fraco poder financeiro e não conseguem custear a compra de cremes protectores da pele, roupas, chapéus, óculos, bem como pagar as consultas de oftalmologia e dermatologia.

Disse que, por esse facto, muitas pessoas portadoras do albinismo recorrem à República da Namíbia em busca de assistência.

“O país carece de políticas virada à pessoa albina uma vez que essa camada da população continua a enfrentar problemas e barreiras que vão desde a dificuldade de acesso ao emprego à falta de assistência social e medicamentosa”, frisou.

Vigílio Tyova, por seu turno, disse que o governo da província do Cunene vai trabalhar para criar um orçamento com o fito de adquirir medicamentos destinado ao tratamento da pessoa albina, principalmente os que padecem de cancro e outras doenças da pele.

Lembrou que o acesso à escola é gratuito e aberto a todas crianças, por isso incentivou os pais e outros encarregados de educação de menores com albinismo a matricularem os filhos nas escolas.

Anunciou ainda que será criado um sector junto do Gabinete Provincial da Acção Social, Família e Igualdade do Género do Cunene destinado ao apoio da pessoa albina, entre outros benefícios.

A comunidade da Pessoa Albina do Cunene controla 37 membros.

O albinismo é uma patologia caracterizada pela ausência parcial ou total do pigmento melanina na pele, no cabelo e nos olhos, as mesmas apresentam pele clara e rosada, olhos azuis acinzentados ou róseo-claros e cabelos esbranquiçados.

Os albinos apresentam grande susceptibilidade ao câncer de pele e sua longevidade está, em média, diminuída devido a essa situação.