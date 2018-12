Comandante da PN insta efectivos ao decoro profissional

Efectivos dos distintos órgãos do Ministério do Interior, na província do Zaire, foram nesta quinta-feira, em Mbanza Kongo, aconselhados a assumirem um comportamento digno durante o asseguramento das festas de natal e passagem de ano na região.

Segundo avança a Angop, a chamada de atenção foi do comandante provincial da polícia nacional, comissário Manuel Gouveia, quando se dirigia às forças em parada, frisando que os prevaricadores serão responsabilizados disciplinar e criminalmente.

Manuel Gouveia advertiu os efectivos para que se adaptem à nova dinâmica de governação do país que se fundamenta na transparência e honestidade, assim como na responsabilização por actos indecorosos, em todas as esferas da vida nacional.

Considerou o auxílio e promoção à imigração ilegal e a extorsão de cidadãos como as práticas comuns entre efectivos da polícia nacional na província, tendo, igualmente, alertado para se observar maior prudência no uso de armas de fogo durante a operação policial.

Referindo-se às festas de natal e passagem de ano, o também delegado do Ministério do Interior na região fez saber que três mil efectivos dos distintos órgãos estão mobilizados para o asseguramento da quadra festiva nesta parcela do país.

Pediu a colaboração da população local para que a missão policial seja coroada de êxitos e para que as festas decorram num verdadeiro clima de paz e harmonia entre as famílias.

Membros dos Serviços de Investigação Criminal (SIC), Penitenciários, Migração e Estrangeiros (SME), Protecção Civil e Bombeiros e das empresas de segurança privada, devidamente equipados, estarão envolvidos nesta missão, de 24 de Dezembro do presente até ao dia 04 de Janeiro de 2019.

Na ocasião, foram promovidos e patenteados 80 sub-chefes de primeira e segunda a graus de sub-inspectores.

A província do Zaire subdividese em seis municípios: Mbanza Kongo, Soyo, Cuimba, Nzeto Tomboco e Nóqui, dispondo de uma população estimada em 594 mil e 428 habitantes.