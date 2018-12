Cidadãos processam administração do Lubango

Trinta cidadãos residentes na província da Huíla apresentaram queixa ao Tribunal, até Novembro deste ano, contra à administração municipal do Lubango, por incumprimento na entrega de lotes de terra já pagos para fins habitacionais.

Os queixosos que se juntam a outro grupo de 200 cidadãos que remeteram os processos ao Tribunal, muitos deles há mais de um ano que aguardam pelos lotes para a autoconstrução dirigida.

Fonte da Angop da Sala Civil do Tribunal da Huíla revelou estarem a trabalhar nos processos para que, em breve, se realize o julgamento.

Por mil metros quadrados, os cidadãos pagaram à administração municipal do Lubango 46 mil kwanzas, segundo a fonte.

Paulo da Nóbrega, um dos lesados, disse à Angop, que requereu o espaço em Fevereiro e pagou todas taxas administrativas inerentes, mas que o espaço prometido na reserva da Eywa nunca foi entregue e que o seu processo terá desaparecido.

Fez saber que já apresentou protesto juntos da administração, mas a resposta tarda a chegar, pelo que encaminhou a queixa à sala cível do Tribunal da Huíla, que está analisar o caso.

Um outro cidadão visado é Virgílio Soma, que também abriu um processo contra à administração do Lubango, que não lhe entrega um espaço pago há nove meses.

Para ele, a administração recebeu numerosos processos, sem que tivesse a capacidade de dar resposta.

O novo administrador municipal do Lubango, Armando Vieira, no cargo há um mês, admitiu que existem inúmeros casos do género que serão tratados cada um de acordo com a sua particularidade.

Armando Vieira admitiu que a gestão anterior cometeu erros nesse quesito, em receber o dinheiro dos cidadãos, sem antes aferir se havia ou não espaços loteados disponíveis para entregar.

“ Estamos a trabalhar para que a situação possa ser ultrapassada”, garantiu o responsável sustentando ainda o registo de conflitos de terra com mais de três cidadãos que reclamam por um mesmo espaço.

Tal situação vai obrigar reformas na administração, com vista a imprimir um novo figurino no processo de atribuição e licenciamento de terrenos habitacionais aos cidadãos.

Em média, a administração do Lubango recebe 20 mil processo de requerentes de terreno, dos quais apenas três mil são respondidos.

A maior parte dos terrenos distribuídos são nos bairros da Figueira, Mapunda, Eywa, Canguinda, Toco, Arimba, Mukanka e Quilemba.

De acordo com projecções do Instituto Nacional de Estatísticas, para 2019, o Lubango vai contar com uma população estimada em 903 mil e 564 habitantes, distribuídos nas comunas da Huíla, Arimba, Quilemba e Hoque.