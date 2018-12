Cidadão de 55 anos morto à paulada na Chibia

Um cidadão de 55 anos de idade foi morto à paulada, por elementos identificados, mas em fuga, no município da Chibia, província da Huíla, por crença de feiticismo.

De acordo com a Angop, o crime ocorreu às cinco horas de segunda-feira no interior da residência da vítima, onde compareceram os suspeitos que o acusaram de feiticeiro. Em retaliação, segundo a polícia, agrediram-no com paus e mocas, acabando por não resistir aos golpes. O óbito foi declarado no local.

O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional na Huíla, inspector-chefe Luís Filipe Zilungo, que apresentava o balanço semanal da corporação, reforçou que a corporação tudo está a fazer no sentido de localizar e deter os suspeitos do crime.

Ao longo da semana, foram registados 80 crimes de natureza diversa, mais sete em relação ao igual período anterior, 63 dos quais esclarecidos e com 54 cidadãos detidos.

Entre as ocorrências está um crime de violação sexual, no município da Matala,que teve como vítima uma adolescente de 15 anos, supostamente praticado por um indivíduo de 26 anos.

No dominou da fiscalização rodoviária, referiu terem ocorrido 17 acidentes de viação, menos quatro que o igual período anterior, causados a morte de três pessoas e o ferimento de outras 16.