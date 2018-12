Autoridades espanholas resgatam barco com 33 sobreviventes e 11 cadáveres

As autoridades espanholas resgataram esta quinta-feira uma embarcação de imigrantes com 33 pessoas a bordo e 11 cadáveres, revela a imprensa espanhola.

De acordo com o Sol que cita o jornal El Periodico, as buscas pela embarcação começaram há dois dias, tendo sido agora detetada no Mar de Alborão, no sul de Espanha. Os sobreviventes e as vítimas mortais foram trasportados para o porto de Almería.

A embarcação tinha partido no passado dia 18 da zona do cabo de Água, em Marrocos, revelaram as autoridades.

Segundo o El País, a polícia marítima espanhola continua à procura de outras três embarcações na mesma zona onde esta foi encontrada.