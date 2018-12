Agentes reguladores de trânsito formados em primeiros socorros

Agentes reguladores de trânsito participam desde terça-feira em um ciclo de formação básica sobre primeiros socorros e assistência pós-acidente, promovida pela clínica privada Anjo da Guarda.

Participam na formação, com duração de quatro dias, agentes da direcção de viação e da brigada especial de trânsito

O responsável da unidade sanitária, José Garcia, disse à Angop, que estão a ser instruídos os agentes que actuam na Avenida Fidel Castro para que possam assistir os sinistrados, antes da chegada das equipas médicas.

De acordo com o responsável, a acção vai abranger os afectivos dos bombeiros e deverá estender-se, posteriormente, para outras províncias.

O chefe do departamento de informação e análise da Direcção Nacional de Viação e Transito (DNVT), superintendente Angelino Sarrote, considerou a formação como um suporte vital para acudir situações de sinistralidade rodoviária, enquanto se espera pela intervenção corpo clínico.

O corpo clínico do Anjo da Guarda composto por angolanos e cubanos tem assistido gratuitamente as vítimas de acidentes de viação ao longo da avenida Fidel Castro, com realce para o troço entre o desvio do Zango (Viana) e Benfica ( Belas).

A Clínica Anjo da Guarda encontra-se localizada no município de Belas, nas proximidades da Avenida Fidel Castro.

Segundo a polícia, dos registos de acidentes na Avenida Fidel Castro destacam-se as colisões entre veículos, despistes seguido de capotamentos e atropelamentos.