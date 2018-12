A ‘irresponsabilidade’ do ministro da Justiça?

Nos dias de hoje, às horas, dias e meses são ‘cronometrados’ em função das actividades de cada pessoa, associando à mobilidade de cada cidade, vila ou região.

Para alguém que prima pela ‘justiça’, no mínimo, é pouco justo, com todas os meios de informação agora disponível em território nacional, que é parte do mundo, que ainda se assista a actos de irresponsabilidades como o que se assistiu hoje com a associação Handeka.

Segundo nota divulgada na sua página de facebook, associação acima citada foi convidada para um encontro com o Ministro da Justiça, Francisco Queiroz, hoje, 20 de Dezembro, às 11h00 para um encontro.

Porém, continua a nota, os responsáveis da Associação, no local, instalados numa sala de espera, forma informados que o Ministro não se encontra em Angola, pedindo desculpa pelo facto de não os terem avisado previamente. “A Handeka lamenta, que por esta altura e a este nível, ainda exista tamanha incompetência e negligência dos funcionários do gabinete do senhor Ministro”, lê-se.