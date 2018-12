Site do Manchester United revela nome do sucessor de José Mourinho

Decisão não é oficial, mas o site já está a ser preparado com conteúdos do novo treinador

Ole Gunnar Solskjær deverá ser apresentado como treinador interino do Manchester United nas próximas horas. O nome do antigo jogador não é oficial, mas no site do clube já aparecem vários conteúdos recentes com vídeos do antigo avançado e num deles pode ler-se “Solskjær torna-se no nosso treinador interino…”, escreve o Jogo.

O norueguês, de 45 anos, encontra-se ao serviço do Molde, da Noruega, tendo renovado contrato no início de dezembro.