PRS com atenção virada para as eleições autárquicas de 2020

O presidente do Partido de Renovação Social (PRS), Benedito Daniel, considerou o Pacote Legislativo Autárquico como prioridade da sua formação política para o próximo ano parlamentar Falando recentemente a OPAÍS, o líder dos renovadores sociais fez um balanço positivo deste ano político, afirmando que o PRS realizou com êxito todas as actividades programadas. Referiu que o partido trabalhou bastante a nível do país com sessões, palestras e consultas sobre a realização de eleições autárquicas em 2020.

Para o próximo ano parlamentar, o político coloca o Pacote Legislativo Autárquico no centro das prioridades, referindo que o mesmo já se encontra na Assembleia Nacional e acredita que poderá ser enriquecido com contributos já elaborados pelos partidos políticos. “Nós, como partidos políticos, temos já elaboradas algumas leis e pensamos que poderão contribuir para um pacote autárquico que possa satisfazer tanto as necessidades dos governantes como os anseios da população”, disse.

Perspectivando a vida interna do partido, Benedito Daniel fez saber que, para o primeiro trimestre, o PRS vai realizar uma reunião na qual poderá definir e aprovar as personalidades que vão concorrer nas eleições autárquicas previstas para 2020.

Avançou que os órgãos do partido deverão logo no início do ano aprovar a lista de candidatos. Disse, por outro lado, que o facto de não se conhecer ainda os municípios em que irão ser realizadas as primeiras autarquias poderá dificultar os seus trabalhos, mas garantiu que, tão-logo sejam seleccionados, o partido fará um trabalho mais direccionado. Relativamente à sua representação parlamentar, Benedito Daniel disse que o partido tem dado a sua contribuição na medida daquilo que deseja e à medida das exigências do próprio parlamento.