Procuradoria Militar vai implantar os seus serviços nos órgãos de Segurança

Segundo o Jornal de Angola, a Procuradoria Militar pretende implantar os seus serviços na Unidade de Guarda Presidencial (UGP), na Unidade de Segurança Presidencial (USP) e na Casa de Segurança do Presidente da República (CSPR).

A intenção foi anuncia-da ontem pelo procurador militar das Forças Armadas Angolanas, Adão António, quando se referia ao ajustamento do quadro orgânico da instituição. O processo passa pela extensão dos serviços nos órgãos de Segurança, nomeadamente o Serviço de Inteligência e Segurança do Estado (SINSE), Serviço de Inteligência e Segurança Militar (SISM) e o Serviço de Inteligência Ex-terna de Angola (SIE) a todos os níveis.

Adão António, que falava na abertura do XV Conselho consultivo alargado dos órgãos da Procuradoria Militar, indicou que serão igualmente implantados serviços nos órgãos executivos centrais e locais do Ministério do Interior e nos órgãos de subordinação central e local do Comando Geral da Polícia Nacional.

Durante o encontro, que acontece sob o lema “Procuradoria Militar garante do controlo e fiscalização da legalidade e do exercício da acção penal nas FAA, Polícia Nacional, Órgãos de segurança e ordem interna”, o magistrado esclareceu que a adopção do lema teve como objectivo levar aos participantes a reflexão e discussão no sentido de reforçarem o papel no seio das FAA, da Polícia Nacional, dos órgãos de Segurança e de ordem interna.

A Procuradoria Militar vai ainda instalar serviços nos órgãos centrais da Polícia Nacional, nomeadamente nos comandos da Unidade Portuária, da Polícia Fiscal, de Protecção de Objectivos Económicos, na Unidade Aeroportuária, Comando da Unidade da Guarda Fronteira, Comando da Brigada Especial de Trânsito, Comando da Unidade de Protecção de Individualidades Protocolares, Comando da Polícia de Intervenção Rápida, Comando da Unidade de Protecção Diplomática e no Comando Provincial de Luanda.

A nível regional, os serviços da Procuradoria Militar serão implantados em todos os comandos provinciais.

O chefe do Estado-Maior General adjunto das FAA para a Educação Patriótica, João Santana, defendeu a adopção de técnicas de investigação e instrução processual apoiadas em meios técnicos à altura, para o esclarecimento e combate à criminalidade complexa e organizada.