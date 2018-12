Polícia Nacional passa a usar gás lacrimogéneo em actos públicos

O ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, orientou nesta terça-feira o efectivo da Polícia Nacional (PN) a usar meios como bastões, gás lacrimogéneo e spray, para dispersar concentrações de manifestantes, evitando o recurso a disparos com armas de fogo, avança a Angop.

As declarações do ministro surgem numa altura em que se regista alguns casos de excessos na actuação de agentes da PN, o que já resultaram em várias mortes.

Ângelo da Veiga Tavares, que discursava na abertura do Conselho Consultivo do Ministério do Interior, defendeu maior acção por parte da polícia junto das dependências bancárias. “São pontos preferenciais da actuação de meliantes e de outros criminosos”, vincou.

Relativamente à quadra festiva, o governante manifestou preocupação com o elevado índice de acidentes de viação, afogamentos, incêndios, pelo que exigiu o redobrar da acção dos membros do corpo policial.

O titular do Ministério do Interior anunciou que vai estar em discussão algumas propostas de legislação da Polícia Nacional, de estrema importância para a sua organização e funcionamento e espera contar com a colaboração de todos os quadros da corporação.

Ministro quer quadra-festiva segura

De acordo a uma nota de imprensa a que o Portal de Angola teve acesso, realizou-se em Luanda, no dia 18 de Dezembro de 2018, no Salão Nobre do MININT, a Reunião do Conselho Consultivo Normal do Ministério do Interior, presidida por Sua Excelência, Dr. Ângelo de Barros Veiga Tavares, Ministro do Interior, ladeado pelos Drs. José Bamóquina Zau, Salvador José Rodrigues, Secretários de Estado do Interior, Comissário Geral, Paulo Gaspar de Almeida, Comandante Geral da Polícia Nacional e contou com a participação dos Delegados Provinciais.

No discurso de abertura, Sua Excelência Ministro do Interior, enfatizou que o referido Conselho realiza-se num período em que se aproxima mais uma quadra festiva, motivo pelo qual os Órgãos e Serviços do MININT devem gizar estratégias coordenadas com vista a responderem os anseios das populações.

Sua Excia Ministro do Interior, exortou a todos efectivos do MININT, no sentido de se engajarem no asseguramento à Quadra Festiva com o mesmo espírito, sacrifício e dedicação com que têm realizado às operações em curso, com ênfase para a Resgate, cujos resultados têm proporcionado maior controlo das nossas fronteiras e recursos naturais, o combate aos crimes violentos, imigração ilegal, combate aos comerciantes da fé que grandemente enganam os cidadãos incautos, motivo pelo qual exortamos as Igreja Tradicionais a desempenhar melhor o seu papel, incidindo mais e melhor o seu carácter de caridade, com ênfase para a elevação da moral e os bons costumes dos cidadãos;