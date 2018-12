Polícia desmente prisão de menor em Cabinda

O delegado provincial do Ministério do Interior (Minint) em Cabinda, Eusébio Domingos de Almeida e Costa, desmentiu nesta terça-feira a prisão de um menor acusado de posse de arma de fogo.

O menor foi levado ao Serviço de Investigação Criminal (SIC) por um tio que o acusou de ameaça com uma caçadeira.

Na sequência foi aberto um processo e verificou-se que o adolescente tinha menos de 16 anos de idade, o que ficou confirmado após um teste psicossomático.

Em Luanda onde participa no Conselho Consultivo da Polícia Nacional, Eusébio Domingos de Almeida e Costa adiantou que após essa confirmação o procurador fez um despacho para restituir o menor à família.

Em nenhum momento o menor esteve detido, afirmou à imprensa o delegado do Minint em Cabinda.

Segundo o comissário, ficou provado que o rapaz ameaçou o tio com uma caçadeira, mas por ser menor não foi responsabilizado criminalmente.

Um processo de reeducação do menor junto da família está em curso e conta com o acompanhamento de especialistas do SIC.