“Operação Resgate” reduz crimes em 50 porcento no Bengo

A primeira fase da “Operação Resgate”, realizada de 6 de Novembro a 14 de Dezembro deste ano, permitiu a redução dos crimes em 50 porcento na província do Bengo.

Essa informação foi avançada hoje, quarta-feira, em Caxito, pelo chefe do Posto Comando da Polícia Nacional do Bengo, superintendente Carlos do Santos, quando apresentava o balanço da primeira fase da “Operação Resgate”.

Referiu que, no período em causa, foram registados 48 crimes, desmantelados quatro grupos de marginais e detidos 204 indivíduos acusados de cometerem crimes.

O Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) deteve 75 cidadãos estrangeiros por entrada e estadia ilegal na província do Bengo e 35 angolanos por promoção e auxílio à imigração ilegal.

Durante a primeira fase da operação foram desactivados 109 locais de venda desordenada e mercados informais, bem como pontos de carga e descarga de passageiros e mercadorias não autorizados.

Por não possuírem estruturas físicas adequadas para o exercício da actividade, foram encerradas onze igrejas (sete no Dande e quatro no Ambriz), seis estabelecimentos ligados à área de saúde (farmácias e postos médicos) e duas filiais de empresas de segurança.

Na ocasião, a governadora provincial do Bengo, Mara Quiosa, manifestou a sua satisfação com os resultados obtidos, tendo reconhecido que os objectivos da “Operação Resgate” estão a ser alcançados na região.

Segundo a governante, na província do Bengo existem mercados com espaços suficientes para albergar todos os vendedores que exerciam a sua actividade em locais impróprios.

“Só o mercado do Panguila, neste momento, tem mais de quatro mil vagas para esses vendedores que por força da operação estão a sair das ruas”, pontualizou.

A “Operação Resgate” visa devolver a autoridade ao Estado, combater o crime e a imigração ilegal, reforçar a ordem pública, ordenar a venda ambulante e travar o comércio ilegal de acessórios de viaturas.

Na província do Bengo estão envolvidos 870 efectivos dos órgãos de defesa e segurança, bem como de instituições do governo que fazem um trabalho de sensibilização e mobilização da população sobre os objectivos da operação.