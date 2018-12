De acordo com a imprensa local, o ex-presidente Lula pediu liberdade nesta quarta-feira, 19, após decisão do ministro Marco Aurélio, do Supremo. O pedido da defesa do petista foi protocolado às 14h48.

O pedido foi endereçado à juíza Carolina Moura Lebbos, da 12ª Vara Federal, responsável pela Execução Penal.