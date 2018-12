Jovem condenado a 21 anos de prisão por homicídio

O jovem Armando Isaac, de 27 anos de idade, foi condenado ontem, terça-feira, na província do Huambo, a 21 anos de prisão efectiva, pela morte da filha, de dois anos de idade.

De acordo com a Angop, o crime ocorreu no dia 11 de Julho deste ano, no bairro Kamussamba, arredores da cidade do Huambo, como resultado do espancamento a que a vítima foi submentida até a morte.

O homicídio voluntário qualificado resultopu da desconfiança de Armando Isaac de não ser o pai da menor, que antes de a espancar mortalmente a obrigou engolir uma batata-doce quente.

Segundo o juiz da causa, Sebastião Nangayamale, ficou provado, em julgamento, que o jovem usou uma peça de roupa da mulher para asfixiar a criança de dois anos, depois de a ter espancado brutalmente.

De acordo com os autos do processo de querela 146/17, dias antes de praticar o crime de homicídio voluntário qualificado, Aramando Isaac espancou um outro filho, por também suspeita de não ser o pai.