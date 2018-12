‘Hakuna Matata’ vale petição contra Disney e acusações de colonialismo

Expressão que integra uma das musicas mais conhecidas de ‘O Rei Leão’ foi registada pela Disney.

Numa altura em que a Disney se prepara para dar a conhecer ao mundo uma nova versão, com atores reais, de ‘O Rei Leão’, surgem duras críticas relacionadas com o filme original de animação.

Quem quer que tenha visto o filme lançado em 1994 deve lembrar-se da expressão ‘Hakuna Matata’, expressão apresentada pelas personagens Timon e Pumba sob a forma de canção.

Ora a Disney registou a expressão, sinal de que poderá receber honorários caso seja usada. No entanto, uma petição que conta já com dezenas de milhares de assinaturas critica a Disney e pede que o registo que os estúdios Disney tem sobre a expressão cheguem ao fim.

Desde 2003 que a Disney tem direitos sobre a expressão, para a poder usar em artigos de roupa e acessória. No filme, a expressão é usada também a acompanhar uma música da autoria de Elton John and Tim Rice.

Porém, explica o The Guardian, a expressão é de origem swahili, no leste de África, e foi já popularizada nos anos 1980 ao fazer parte de uma música, Jambo Bwana, da autoria da banda queniana Them Mushrooms.

Shelton Mpala, o criador da petição, acusa a Disney de apropriação e de ter uma postura colonialista.ao ter registado a expressão. Na petição afirma-se que a “Disney não pode ser autorizada a registar como marca algo que não inventou”.

A petição foi assinada até ao momento por perto de 60 mil pessoas. ‘Hakuna Matata’ quer dizer “sem problemas”. Ou “os teus problemas são para esquecer”, como Timon e Pumba cantaram ao protagonista Simba na versão em português do clássico da Disney.